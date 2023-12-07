В Китае высказались о выходе Италии из инициативы «Один пояс, один путь»
Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь высказался о решении Италии покинуть инициативу «Один пояс, один путь». По его словам, КНР осудила очернение и подрыв сотрудничества по совместному развитию программы, а также выступает против блоковой конфронтации и искусственного создания разногласий, передает агентство «Прайм».
Вэньбинь отметил, что за десять лет инициатива смогла объединить свыше 150 государств. Так, она стала крупнейшей платформой международного сотрудничества, подчеркнул он.
О том, что Римом была передана Пекину нота с уведомлением о выходе из инициативы «Один пояс, один путь», сообщила днем ранее газета Corriere della Sera. Власти подчеркнули, что Италия не получила желаемых результатов в рамках программы.
Меморандум о взаимопонимании, благодаря которому, Рим присоединился к инициативе, был подписан между Китаем и Италией весной 2019 года. При этом в Евросоюзе и США осудили меру, принятую Италией.