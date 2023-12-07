Япония и Россия согласовали квоты на вылов рыбы

Япония и Россия достигли соглашения по квотам на вылов рыбы в 200-мильной зоне двух стран на 2024 год. Об этом сообщили в управлении по рыбному хозяйству японского министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства.

В следующем году государства на взаимной основе сократят квоты на вылов рыбы с 50 тысяч тонн до 44 тысяч тонн.

Так, российские рыбаки смогут выловить в 2024 году 32 тысячи тонн скумбрии, 10 тысяч тонн дальневосточной сардины и 2 тысячи тонн трески. В промысле разрешено участвовать 79 кораблям — на 10 меньше, чем в 2023 году.

При этом японские рыбаки получили квоту на промысел в 200-мильной зоне РФ 25 824 тонны сайры, 5619 тонн тихоокеанского кальмара, 3200 тонн тихоокеанской трески. , как и в 2023 году. Участвовать в промысле смогут 585 судов.