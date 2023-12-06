Страны G7 заявили о будущих ограничениях для России

Страны G7 будут стремиться к дальнейшему ограничению использования Россией международной финансовой системы, об этом говорится в совместном заявлении «Большой семерки» по итогам саммита лидеров государств-участниц объединения, его приводит ТАСС. Мероприятие прошло 6 декабря в формате видеоконференции.

Мы по-прежнему намерены ограничить экспорт всех товаров, имеющих решающее значение для военной и промышленной базы России, включая те, которые используются на поле боя, и призываем третьи стороны принять аналогичные меры. <...> Мы будем стремиться к дальнейшему ограничению использования Россией международной финансовой системы. <...> Мы активизируем наши усилия по борьбе с уклонением и обходом наших санкций и мер экспортного контроля, — говорится в заявлении.

«Семерка» также пообещала продолжать принимать меры в отношении субъектов из третьих стран, материально поддерживающих РФ. В заявлении говорится, что G7 преследует «российские сети военных закупок и тех, кто помогает России приобретать станки, оборудование и ключевые материалы».

Также страны G7 пообещали ввести запрет на алмазы из России, он вступит в силу с 1 января 2024 года. При этом ограничения не распространятся на промышленные алмазы. Кроме того, «семерка» пообещала помочь Киеву получить компенсацию от России в соответствии с международным правом.