«Большая семерка» призывала к реформам Всемирного банка
Лидеры стран-участников «Большой семёрки» (G7) опубликовали совместное заявление, в котором призвали провести операционные и финансовые реформы Всемирного банка.
Помимо этого, в своём заявлении «Большая семёрка» заявила о планах выполнить обязательства по мобилизации большого объёма кредитования и льготного финансирования. Эти решения должны способствовать увеличению потенциала Всемирного банка в вопросе оказания помощи странам с низкими и средними доходами.
«Мы призываем группу Всемирного банка продолжить внедрение операционных и финансовых реформ», — сказано в сообщении G7.
Ранее страны-участники G7 объявили о запрете на импорт российских алмазов с 1 января 2024 года.
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