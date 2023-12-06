G7 введет ограничения на импорт российских алмазов

С 1 января 2024 года страны «Большой семёрки» (G7) введут запрет на алмазы из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что эти планы изложены в заявлении саммита G7. В сообщении также указывается, что с 1 март начнёт действовать поэтапный запрет на импорт российских алмазов из третьих стран, а с 1 сентября 2024 года G7 планирует создать «надежный механизм проверки и сертификации» для необработанных алмазов. При этом запреты не будут распространяться на промышленные алмазы.