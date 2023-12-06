Страны «Большой семерки» (G7) планируют с 1 марта 2024 года ввести поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Об этом в среду, 6 декабря, сообщили в пресс-службе японского МИД.

Те страны G7, которые являются активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года.

Кроме того, страны «Большой семерки» представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года, говорится на сайте министерства.

Западные страны стремятся «расчленить и разграбить» Россию. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всероссийского народного собора.