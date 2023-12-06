В России объяснили сокращение числа бедных граждан

В третьем квартале 2023 года число россиян с доходами ниже границы бедности (14,4 тысячи рублей) снизилось до 14,8 миллиона. Сокращение доли бедных граждан до 10,2 процента от всего населения Росстате.

В сравнении с июлем-сентябрем доля бедных граждан сократилась на 0,3 процентных пункта (минус полмиллиона). При этом граница бедности в 2023 году была на уровне 14 201 рубль, а в 2022-м — 13 472 рубля.

«На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат и пенсий», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Весной Росстат сообщал о снижении бедности в России до исторического минимума в 10,5 процента. Количество граждан с доходом ниже границы бедности на тот момент составило 15,3 миллиона. Годом ранее показатель составлял 16 миллионов человек.