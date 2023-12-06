В Росстате сообщили о снижении цен на мясо кур

Мясо кур в России за неделю с 28 ноября по 4 декабря подешевело впервые с середины апреля. Об этом свидетельствуют данные Росстата .

За неделю стоимость мяса кур в РФ снизилась на 0,09%. До этого с 21 по 27 ноября оно подорожало на 0,02%, а с начала 2023 года — на 30,07%. Последний раз снижение цен на мясо кур в РФ фиксировали в середине апреля.