США ввели новые санкции против кипрских компаний "из-за их связей с Россией"

США объявили о введении новых санкций против кипрских компаний "из-за их связей с РФ"
Министерство финансов США в среду, 6 декабря, объявило о введении новых санкций в отношении трех зарегистрированных в Республике Кипре компаний.
Как сообщает кипрское государственное телевидение RIK, через фирмы, против которых Вашингтон ввел рестрикции, якобы проходила закупка электроники двойного назначения для конечных пользователей в России.
При этом в схеме также участвовала сеть компаний из Бельгии и Нидерландов.
Напомним, что в прошлом апреле США и Британия ввели санкции против 23 греков-киприотов и 18 местных компаний. Их США и Британия также обвинили в обходе антироссийских санкций, поддержке специальной военной операции на Украине, а также в оказании услуг "российским олигархам".
А в конце минувшей недели стало известно о направлении США на Кипр сотрудников ФБР и Минфина США для содействия Никосии в расследовании фактов "коррупции, обхода санкций и российского влияния" на острове. 5 декабря прибывавшая на остров команда американских следователей провела встречу с руководителем кипрской полиции Стелиосом Папафеодору, сообщила газета "Филэлефтерос".