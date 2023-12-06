Французские фермеры возмущены наплывом украинского импорта

Во Франции продолжаются массовые акции протеста фермеров, недовольных растущим импортом продуктов питания, в том числе из Украины. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

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Протестующие перекрывают дороги, сваливают навоз у административных зданий и требуют защитить отечественных производителей. Французский фермер Флориан Гольтье пожаловался изданию, что в крупнейшей французской сети Lidl 80% товаров — импортные. По его словам, раньше Франция экспортировала половину произведенного мяса птицы, а сейчас его импорт составляет 50%.

«Такими темпами через три года страна потеряет продовольственную независимость», — предупредил аграрий.

Он добавил, что фермерам приходится выполнять массу требований властей, затрудняющих работу.

Гольтье возмущен, что в страну ввозят дешевую украинскую курятину, тогда как французские фермы простаивают. По его словам, фермеры вынуждены соблюдать длинные санитарные паузы между партиями птицы, что существенно сокращает доходы.

Протесты идут в четырех департаментах Бретани. Фермеры переворачивают дорожные знаки, чтобы продемонстрировать, что вынуждены «идти на голове», пытаясь выжить.