Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции в России до 0,12%
Инфляция в России с 28 ноября по 4 декабря снизилась до 0,12% с 0,33% неделей ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата.
«За период с 28 ноября по 4 декабря 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%», — говорится в заявлении.
Отмечается, что с начала года потребительские цены выросли на 6,79%.
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен вернуть инфляцию к 4% к концу 2024 года.