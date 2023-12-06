Росстат рассчитал границу бедности в третьем квартале 2023 года

Граница бедности в третьем квартале 2023 года составила 14 тыс. 392 руб., рассчитал Росстат. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 14,8 млн человек, или 10,2% жителей страны. Это на 0,5 млн человек меньше, чем в том же периоде прошлого года.

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Уровень бедности в России постепенно снижается. В 2021 году уровень бедности в стране оценивался в 11%, численность бедных - в 16 млн человек.

Снижению уровня бедности способствует активная социальная политика государства и реализация адресных мер социальной поддержки, при реализации которых помощь оказывается наиболее уязвимым группам населения. Также на снижение уровня бедности повлияло повышение заработных плат и пенсий.

В сравнении с третьим кварталом 2022 года уровень бедности снизился на 0,3 п.п или на 0,5 млн человек - с 15,3 млн жителей страны в третьем квартале 2022 года до 14,8 млн человек в третьем квартале 2023 года.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в третьем квартале 2023 года составили 49 тыс. 467 руб. Этот показатель увеличился на 10,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Реальные доходы в третьем квартале 2023 года выросли на 4,9%, а реальные располагаемые - на 5,1%.