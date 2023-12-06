В Казахстане намерены сократить добычу нефти

С января 2024 года Казахстан сократит добычу нефти для предотвращения неопределенности и скачков на рынке. Газета.Ru

«Казахстан намерен сократить добычу нефти начиная с января 2024 года в качестве своего вклада в предотвращение неопределённости и волатильности на нефтяном рынке», — говорится в сообщении Минэнерго республики. RT на русском

В ведомстве отметили, что «Казахстан намерен выполнять свои обязательства, принятые по итогам недавних встреч ОПЕК+, состоявшихся 30 ноября». Lenta.ru