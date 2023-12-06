Цена нефти марки Brent впервые с июля опустилась ниже $76 за баррель
Цена нефти марки Brent на бирже опустилась ниже $76 за баррель впервые с 6 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 17:05 мск, цена фьючерсов марки Brent с поставкой в феврале снизилась на 1,81% — до $75,8 за баррель, передаёт РИА Новости.
Кроме того, стоимость барреля нефти марки WTI с поставкой в январе снизилась до $70,74.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин сообщил, что политика стран Запада в отношении установления потолка цен на российскую нефть провалилась.