Цена нефти марки Brent впервые с июля опустилась ниже $76 за баррель

Цена нефти марки Brent на бирже опустилась ниже $76 за баррель впервые с 6 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 17:05 мск, цена фьючерсов марки Brent с поставкой в феврале снизилась на 1,81% — до $75,8 за баррель, передаёт РИА Новости.