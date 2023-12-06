В Bloomberg заявили о провале нефтяных санкций против РФ

Доходы в бюджет России от продажи нефти, несмотря на санкции, в октябре превысили 11 миллиардов долларов, что говорит об их провале. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, РФ продолжает продавать нефть, а санкции всего лишь заставляют страну делать это скрыто через «армию небольших организаций, которые трудно отследить».

«Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных министерства финансов России, доходы РФ от нефти в размере 11,3 миллиардов долларов в октябре составили 31% от общих доходов бюджета страны за месяц. Это самый высокий показатель с мая 2022 года», — говорится в тексте.

Отмечается, что сейчас доходы в бюджет РФ превышают те, которые были до начала СВО на Украине, что наглядно показывает «провал западных санкций в отношении экспорта российской нефти».