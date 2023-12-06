Греф не видит потенциала для укрепления или ослабления рубля

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит большого потенциала для укрепления или ослабления рубля. RT на русском

"Я уже говорил, что есть фундаментальная история. В моменте фундаментальная стоимость рубля находится около 90 рублей за доллар, плюс-минус. Никогда нельзя предсказать - у нас рыночный курс рубля. Поэтому мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим и большого потенциала, чтобы рубль сильно ослаб", - сказал Греф. ТАСС

Он добавил, что возможны разные колебания рубля, поскольку сейчас Россия находится под «беспрецедентными» санкциями, неизвестными ни одной другой стране. Греф подчеркнул, что сегодняшний курс рубля более-менее сбалансирован при сложившемся торговом балансе. News.ru

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