Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит большого потенциала для укрепления или ослабления рубля. RT на русском
"Я уже говорил, что есть фундаментальная история. В моменте фундаментальная стоимость рубля находится около 90 рублей за доллар, плюс-минус. Никогда нельзя предсказать - у нас рыночный курс рубля. Поэтому мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим и большого потенциала, чтобы рубль сильно ослаб", - сказал Греф. ТАСС
Он добавил, что возможны разные колебания рубля, поскольку сейчас Россия находится под «беспрецедентными» санкциями, неизвестными ни одной другой стране. Греф подчеркнул, что сегодняшний курс рубля более-менее сбалансирован при сложившемся торговом балансе. News.ru