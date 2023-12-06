Дерипаска отметил удвоение транзакций в китайской валюте за год

За последний год количество транзакций в китайских юанях удвоилось на фоне санкционной политики США и ЕС. Об этом сообщил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

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По его словам, это свидетельствует об «успешности» западных мер. Он так же отметил, что через 4 года объемы сделок в юанях может превысить показатель по евро.

«И на этом санкции можно будет считать законченным упражнением», — резюмировал бизнесмен.

В середине октября на Западе констатировали, что использование юаня в международных расчетах на фоне обострения отношений Запада с Россией и Китаем. По данным SWIFT, доля юаня в сентябре достигла исторического максимума в 5,8%, но в октябре снизилась до 5,12%.