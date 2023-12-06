Лондон ввел санкции против конструктора «Ланцетов» и комплекса «Союз»

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 45 позиций, включив в него оборонные предприятия РФ и иностранных поставщиков, экспортирующих комплектующие в Россию. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

Санкции, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, были введены в отношении одного из конструкторов применяемого в ходе специальной военной операции РФ на Украине беспилотника "Ланцет" Александра Захарова и членов его семьи.

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В частности, согласно тексту документа, в санкционный список Лондона попали:

главный конструктор авиамоторного научно-технического комплекса "Союз" Мкртич Окроян;

гендиректор "Союза" Василий Критский;

члены совета директоров "Союза" Андраник Окроян, Анна Окроян, Арутюн Окроян, Васо Окроян, Александр Арутюнов, Дмитрий Бабан, Камо Гукасян, Степан Гукасян, Оганез Гукасян, Семен Симонян, Мкртич Аракелян, Зорайр Апресян, Михаил Бычков, Владимир Анюров, Виталий Бабенков;

конструктор беспилотника "Ланцет" Александр Захаров и члены его семьи;

научно-технический центр "Орион";

организация "Русич" и ее командующий Ян Петровский;

специализирующийся на выпуске беспилотников и барражирующих боеприпасов "Аэроскан" (Ижевск);

радиотехническое предприятие РАТЕП (Серпухов, входит в "Алмаз-Антей");

ООО ID Solution;

бизнесмены Дмитрий Стержнев и Сергей Трегуб;

научно-производственное предприятие "Радар ммс";

Воткинский завод;

Charter Green Light;

"Радиотехкомплект";

Oil Tankers, K&O Ship Management, Radiating World Shipping Services и Star Voyages Shipping (все из ОАЭ)

Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited (все из Гонконга)

AvioChem (Сербия);

Smart Trading Limited Sti (Турция);

OOO MVIZION (Узбекистан);

Display Design Bureau (Белоруссия).

Как утверждается в заявлении британского МИД, четыре компании из ОАЭ "используют непрозрачные корпоративные структуры и мошеннические методы доставки для облегчения беспрепятственной торговли российской нефтью". Согласно Лондону, остальные компании поставляют в Россию оборудование и комплектующие, которые могут быть использованы в военных целях.