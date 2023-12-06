Мишустин объяснил причины мировой инфляции

"Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств. Эти действия оправдывались, в том числе борьбой с пандемией, а в итоге - вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители", - сказал премьер. ТАСС