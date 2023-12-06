Экономист назвал условие для скачка стоимости биткоина до 500000$

«Но если так повысится курс при сломе традиционных валют, до $100 или $500 тыс., это не значит, что именно криптовалюта будет мировым спасением, как считают некоторые ее адепты. Вполне возможно, что это будет только временное убежище, за которым последует вообще колоссальный крах», — объяснил Беляев.