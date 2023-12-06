СМИ: Россия побьет 30-летний рекорд по вылову рыбы

Telegram-канал Mash рассказал, что в 2023 году российская рыболовная отрасль достигнет рекордного за последние 30 лет уровня добычи. По прогнозам, за этот год в России выловят 5,3 миллиона тонн рыбы и морепродуктов.

По данным Mash, ранее к такому показателю отрасль приближалась лишь в 2018 году, когда в стране выловили 5,11 миллиона тонн рыбы. Показатели рыболовной отрасли в России начали анализировать в 1992 году.

К основному промыслу в РФ относятся промысел минтая, сельди, тихоокеанского лосося, сардины иваси, камбалы, трески, пикши, мойвы, шпрота, сельди балтийской, кильки.

Mash отмечает, что основным в РФ является Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн. В 2023-м объем добычи в нем превысил показатели прошлого года на 15,3 процента и достиг 3,8 миллиона тонн. Больше всего там выловили минтая (рост на 19,8 тысячи тонн).

В Северном рыбохозяйственном бассейне моряки выловили более 444 тысяч тонн, главные объекты промысла — треска, пикша и мойва.

«Российская газета» ранее рассказала, что, несмотря на рост добычи, потребление рыбы в РФ продолжает падать. Рыба дорожает и проигрывает главному конкуренту — мясу.

По информации Росстата, за восемь лет объем потребления рыбы в России упал на 22,3 процента — с 27,3 килограмма на человека в год в 2013-м до 21,2 килограмма в 2021 году. По оценке ООН, Россия занимает 73-е место в мире по уровню потребления рыбы.