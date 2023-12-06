Чистые доходы России от экспорта нефти в октябре составили $11,3 млрд, что превысило показатели, зафиксированные до начала российской специальной военной операции на Украине.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов России.

По данным агентства, за девять месяцев 2023 года было перевезено более 70% российских нефтяных грузов. Это, как отмечает агентство, позволило России «сохранять контроль над экспортом и постепенно повышать цены».

Утверждается, что в 2023 году Россия экспортировала почти 3,5 млн баррелей нефти.