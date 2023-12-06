Экономист спрогнозировал предел укрепления доллара

«Юань указывает на то, что у нас в недрах экономики что-то не то, то есть недостаточная эффективность и активность, которая бы поддерживала нашу национальную валюту», — добавил Беляев и предположил, что развитие российской экономики тормозит высокая ключевая ставка.



«К сожалению, удешевление рубля по отношению к другим валютам — это тенденция, которая обозначилась достаточно отчетливо, но я стою на тех позициях, что 95-96 — предел для доллара. Все-таки экономика у нас двигается, пусть на бюджетном компоненте и военно-промышленном, но движется, живет несколько эффективно, поэтому доллар не будет расти постоянно. А с евро максимум, я думаю, 101-102», — поделился собеседник «Ленты.ру».