Раскрыта роль теневого флота в перевозках российской нефти

С начала 2023 года танкеры теневого флота перевезли в общей сложности около 45 процентов российской нефти. При этом одну из ключевых ролей в транспортировке сырья из РФ играет Греция, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

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С января греческие суда перевезли суммарно 20 процентов всех поставок нефти из России и почти треть от экспорта сырья флагманского сорта Urals. По этому показателю Греция опередила все остальные страны, участвующие в перевозках российской нефти. В теневом флоте участвуют десятки трейдеров и судоходных компаний, которых трудно отследить.

Несмотря на все попытки предотвратить расширение подпольной судоходной деятельности, подобная схема обхода санкций продолжает активно применяться в международных водах вблизи Лаконского залива. У властей Греции нет рычагов давления на владельцев подобных судов, так как перевалка грузов происходит в шести милях от ее береговой линии. На этом фоне владельцы внутреннего и теневого флота в совокупности перевезли более 70 процентов российских нефтяных грузов по итогам первых девяти месяцев 2023 года, пришли к выводу эксперты.