Названа причина наращивания контактов Индии с Тайванем
Индия перешла к постепенному укреплению связей с Тайванем в связи с конфронтацией обеих сторон с Китаем. Об этом сообщают «Известия».
Издание сообщило о планах Нью-Дели подписать в декабре 2023 года с администрацией острова соглашение о рабочей силе, которое позволит индийцам заполнить кризисный тайваньский рынок труда.
При этом, как отмечается, урегулирование отношений с Тайванем как с суверенным государством «вызывает раздражение» у Пекина, указано в материале.
Она напоминает о том, что Китай и Индия входят в БРИКС и ШОС, наряду с Россией. В этой связи, как отмечается, «трения между двумя азиатскими странами небеспочвенно вызывают опасения в контексте работы обеих международных организаций», подчеркивается в статье.
Специалисты при этом обращают внимание на то, что с учетом недавнего расширения БРИКС объединение становится все сильнее.
По их мнению, отношения между Индией и Китаем не могут негативным образом сказаться на процессах в нем.
«Все решения внутри организации принимаются на основе консенсуса, независимо от двусторонних контактов стран-членов. В отношении ШОС, скорее всего, также ничего не изменится», —пишет газета со ссылкой на Центра стратегических исследований и моделирования Объединенного института оборонных исследований Индии.