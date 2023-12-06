Отток капитала из России в ОАЭ вырос на 96%

С 2022 года отток средств из России в ОАЭ вырос на 96%, сообщил начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков в ходе круглого стола в Совете Федерации ( его цитирует Forbes).

Шевляков отметил, что финансовые потоки из России кардинально изменили направление после 2022 года. Спустя три месяца после начала военного конфликта с Украиной «финансовый поток в офшорные юрисдикции недружественных стран упал очень сильно». По его словам, наблюдается обратный процесс — из офшорных юрисдикций поток отправился обратно, причем возвращается больше, чем утекает.

В ОАЭ, как следует из его слов, «переехали туда потоки как общего характера, так и потоки подозрительных операций».