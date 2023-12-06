Отток капитала из России в ОАЭ вырос на 96%

Отток капитала из России в ОАЭ вырос вдвое
С 2022 года отток средств из России в ОАЭ вырос на 96%, сообщил начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков в ходе круглого стола в Совете Федерации ( его цитирует Forbes).
Шевляков отметил, что финансовые потоки из России кардинально изменили направление после 2022 года. Спустя три месяца после начала военного конфликта с Украиной «финансовый поток в офшорные юрисдикции недружественных стран упал очень сильно». По его словам, наблюдается обратный процесс — из офшорных юрисдикций поток отправился обратно, причем возвращается больше, чем утекает.
В ОАЭ, как следует из его слов, «переехали туда потоки как общего характера, так и потоки подозрительных операций».
ОАЭ в 2022-2023 гг. стали главным центром притяжения российских денег становится, следует из результатов анкетирования клиентов, проведенного аналитиками Frank RG. Так 15,7% состоятельных клиентов уже используют эту юрисдикцию и еще 16,1% планирует это делать. С радаров уходят страны Евросоюза и Швейцария. Только на недвижимость в ОАЭ состоятельные клиенты потратили почти 800 млрд рублей.