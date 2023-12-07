Решетников признал проблему высокой инфляции в России

Темпы роста потребительских цен в России продолжают оставаться на высоком, но не столь критичном уровне, заявил глава Министерства экономического развития (Минэкономразвития) Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

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По словам министра, в настоящее время уровень инфляции в стране продолжает оставаться значительно выше целевого значения в четыре процента годовых, установленного руководством Центробанка (ЦБ). При этом базовая инфляция без учета продуктов питания и энергоресурсов в годовом выражении оказалась не столь высокой и составила 5,5 процента по итогам октября.

«Инфляция, да, она, конечно, выше таргетов (...) В общем и целом она растет, к сожалению, последние месяцы, но не столь критично», — заключил Решетников в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».