ЦБ предрек рост инфляции еще в течение нескольких месяцев

Инфляция в России будет расти еще на протяжении нескольких месяцев, сказано в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды».

Эксперты регулятора ожидают, что в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит увеличиваться, но текущие темпы роста начали стабилизироваться.

ЦБ полагает, что для возвращения инфляции к целевому уровню жесткую денежно-кредитную политику придется поддерживать длительное время. Примерных сроков начала снижения ключевой ставки аналитики не обозначали.