Россия приготовилась к сокращению поставок нефти и топлива

С января 2024 года Россия сократит поставки нефти и топлива в рамках ОПЕК+ на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак , передает ТАСС.

«Могу отметить, что уже в декабре мы начнем движение в сторону выполнения данного показателя, от текущей цели в 300 тысяч баррелей в сутки сокращения экспорта», — добавил Новак.

Он отметил, что из планируемого объема сокращений на 300 тысяч баррелей в сутки снизятся поставки нефти и на 200 тысяч баррелей в стуки — нефтепродуктов. Также Новак указал, что РФ продолжит работу с независимыми источниками для корректной оценки состояния рынка нефти после добровольного сокращения поставок.