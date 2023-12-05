В Словакии захотели оградить поставки российской нефти от санкций
Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава хочет продлить исключение из санкций ЕС по российской нефти еще на год. Об этом он рассказал в интервью порталу Standard.
По словам министра, в Словакии стремятся продлить исключение, действующее для завода Slovnaft.
«Речь идет о продуктах как для Чехии, Украины, так и для нас», — подчеркнул Бланар.
Он добавил, что Словакия не будет поддерживать санкции, которые могут нанести вред ее национальным интересам. Бланар назвал это «красной линией», подчеркнув, что предыдущие санкции, поддержанные страной, навредили интересам граждан Словакии, которые «ощутили это на своих кошельках». Бланар добавил, что уровень инфляции в продовольственном сегменте Словакии был одним из самых высоких в еврозоне.
«Если мы поддержим санкции — независимо от того, будут ли это санкции против России, Ирана или кого-то еще — мы поддержим их только в том случае, если увидим, что они будут действительно эффективны и не навредят Словакии. Это касается и 12-го пакета санкций против России», — заключил министр.
В 2022 году Словакия добилась исключения из санкций ЕС против российской нефти. Завод Slovnaft сохранил возможность экспортировать нефтепродукты в Чехию и на Украину. Власти Словакии подчеркивали, что получают почти всю сырую нефть из РФ.