В Словакии захотели оградить поставки российской нефти от санкций

«Если мы поддержим санкции — независимо от того, будут ли это санкции против России, Ирана или кого-то еще — мы поддержим их только в том случае, если увидим, что они будут действительно эффективны и не навредят Словакии. Это касается и 12-го пакета санкций против России», — заключил министр.