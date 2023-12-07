Объем товарооборота между РФ и КНР установил исторический рекорд

Объем товарооборота России и Китая за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, тем самым достигнув отметки в $218,17 млрд и поставив исторический рекорд. Соответствующие данные опубликовало Главное таможенное управление КНР.

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В статистике управления указывается, что экспорт из Китая в РФ за указанный период увеличился на 50,2%, достигнув отметки в $100,33 млрд, импорт из России также вырос: общий объем составил $117,84 млрд, что равноценно росту на 11,8%. Такой показатель позволил досрочно превысить официально запланированный показатель товарооборота за весь 2023 год.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.