Аналитики заявили о провале санкций против российской нефти

Попытки стран Запада ограничить доходы РФ от нефтяного экспорта через введение «потолка цен» провалились. Об этом сообщают аналитики европейского издания газеты Politico.

«Попытка Запада ограничить нефтяные доходы России после начала конфликта с Украиной по сути провалилась спустя год с момента ее согласования», — говорится в статье.

Журналисты пишут, что Россия продолжает зарабатывать миллиарды на нефтяном экспорте, используя различные обходные пути и лазейки. Кроме того, трейдер просто игнорируют «потолок цен» скупая российскую нефть выше $60 за баррель.

Отмечается также, что значительную часть нефтепродуктов из РФ скупает Индия, которая потом перепродает их в другие страны, включая государства Евросоюза.

Как итог, если в первой половине 2023 года Москва еще ощущала давление от санкций, то затем потери доходов стали сокращаться.