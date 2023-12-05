На Украине намерены изъять 50 принадлежащих России объектов

Правительство Украины на заседании 5 декабря рассмотрит вопрос о принудительном изъятии 50 объектов права собственности РФ и ее резидентов на Украине. Об этом сообщил в соцсетях депутат верховной рады Ярослав Железняк.

Он разместил список этих объектов. Среди них «Газпром сбыт Украина», «Росатом Восточная Европа» в Киеве, «Татнефть АЗС» в Полтаве, Алчевский металлургический комбинат, Лисичанская нефтяная инвестиционная компания, Алчевский коксохимзавод в Луганской Народной Республике, Индустриальный союз Донбасса в Донецкой Народной Республике, Днепровский меткомбинат в Днепропетровской области.

В перечне также приведены расположенные в Крыму объекты. Например, пансионаты, базы отдыха, учебные заведения.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о так называемом принудительном изъятии на территории страны объектов собственности России и ее резидентов.