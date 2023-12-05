Saxo Bank дал «шокирующие прогнозы» на 2024 год

Датский банк Saxo Bank опубликовал прогноз «Конец пути», включающий в себя несколько «шокирующих предсказаний» на предстоящий год, передает «Коммерсант».

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Речь идет о серии маловероятных и недооцениваемых событий, которые сильно отразятся на мировых рынках.

По словам директора по инвестициям банка Стина Якобсена, в периоды пандемии нарушилась стабилизация, которая наблюдалась после окончания финансового кризиса, разразившегося в 2008 году.

Банк ожидает, что в 2024 году в США настанет «конец капитализма». Он считает, что американские власти, возможно, увеличат фискальные расходы на фоне выборов 2024 года.

Также специалисты прогнозируют победу независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего. Это может положить начало «новой политической эре» в США.

Кроме того, банк не исключает наступления двух глобальных кризисов в наступающем году, которые связаны с генеративным ИИ. Аналитики предупреждают: ситуация угрожает национальной безопасности.