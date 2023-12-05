Saxo Bank дал «шокирующие прогнозы» на 2024 год
Датский банк Saxo Bank опубликовал прогноз «Конец пути», включающий в себя несколько «шокирующих предсказаний» на предстоящий год, передает «Коммерсант».
Речь идет о серии маловероятных и недооцениваемых событий, которые сильно отразятся на мировых рынках.
По словам директора по инвестициям банка Стина Якобсена, в периоды пандемии нарушилась стабилизация, которая наблюдалась после окончания финансового кризиса, разразившегося в 2008 году.
Банк ожидает, что в 2024 году в США настанет «конец капитализма». Он считает, что американские власти, возможно, увеличат фискальные расходы на фоне выборов 2024 года.
Также специалисты прогнозируют победу независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего. Это может положить начало «новой политической эре» в США.
Кроме того, банк не исключает наступления двух глобальных кризисов в наступающем году, которые связаны с генеративным ИИ. Аналитики предупреждают: ситуация угрожает национальной безопасности.
Также они прогнозируют потрясения на мировом рынке нефти. Специалисты допускают что цены на энергоресурсы могут достичь 150 долларов за баррель.