В западных санкциях увидели пользу для России

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российский экспорт в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в том числе удобрений, вырос, несмотря на общее снижение товарооборота. Такую оценку дал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев в ходе выступления на XIV Азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Несмотря на общее снижение товарооборота до $15,5 млрд, вырос российский экспорт в страны Юго-Восточной Азии. Прежде всего, за счет увеличения минерального топлива и за счет роста экспорта удобрений", - отметил эксперт.

Королев особо обратил внимание на то, что рынок удобрений на данный момент является одним из стратегических направлений России. "С торгово-экономической точки зрения Россия сейчас и на протяжении многих лет занимает третье место по объему экспорта удобрений в Юго-Восточную Азию, уступая только Канаде и Китаю", - пояснил он.