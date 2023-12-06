Аксаков рекомендовал продавать подорожавшее золото

Золото подорожало до исторического рекорда, поэтому сейчас определенно то время, когда его стоит продавать, а не покупать. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 6 декабря в пресс-центре «Парламентской газеты».

© Парламентская газета

На днях золото существенно подорожало. 6-7 ноября оно стоило 1,8 тысячи долларов за тройскую унцию, а сейчас — на 300 долларов выше. Возникает вопрос: стоит ли в этот момент в него вкладываться, не достигнут ли предел?

По словам Анатолия Аксакова, есть сигналы о росте инфляции, о возможном повышении ключевой ставки. В таких условиях многие бросаются скупать золото для защитны от инфляционных процессов.

«Сейчас мы слышим о том, что темпы роста в США несколько замедлились и возможно снижение ставки их резервной системы. Я бы аккуратно отнесся к скупке золота», — сказал депутат.

Месяц назад это было бы правильно, считает Аксаков. Сейчас золото можно было бы продать подороже, но теперь стоит подождать, может даже продать и купить потом по цене пониже.

«Хотя есть и сигналы, что глобально тенденция идет к тому, что грядет финансовый кризис. Я бы сейчас не горячился. Цена на золото выросла, но сейчас его лучше продавать», — отметил парламентарий.