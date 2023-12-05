Москве присвоили высший кредитный рейтинг
Эксперты присвоили Москве высший кредитный рейтинг, он обусловлен высоким уровнем развития экономики, сообщили в пресс-службе столичного департамента финансов.
"Российское рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило городу Москве кредитный рейтинг на уровне ruAAA - максимальный уровень кредитоспособности по национальной шкале для Российской Федерации. Прогноз по рейтингу - стабильный", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, ссылаясь на заключение агентства, рейтинг обусловлен высоким уровнем развития экономики и умеренно высоким - инвестиционной привлекательности. Также на него оказали влияние высокий уровень демографического развития и развитый рынок труда, сбалансированное исполнение бюджета и низкая долговая нагрузка. Положительно на рейтинге сказываются и высокая бюджетная автономия, гибкость расходной части бюджета, диверсификация налоговой базы, а также высокие значения ряда социально-экономических показателей.
Аналитики "Эксперт РА" отметили позитивную динамику основных макроэкономических индикаторов за январь-сентябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что свидетельствует о восстановлении экономической активности в текущем году.
"Второе российское рейтинговое агентство оценило кредитный рейтинг столицы как соответствующий максимальному уровню кредитоспособности по национальной шкале для Российской Федерации. Аналитики отметили сбалансированную денежно-кредитную политику правительства Москвы и динамичное развитие экономики города. Экономика Москвы вернулась на траекторию устойчивого роста после периода неопределенности, связанного с санкционным давлением недружественных стран. Высокими темпами растет промышленное производство, динамично развивается сектор малого и среднего предпринимательства, стабильной остается ситуация на рынке труда", - приводит пресс-служба слова руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой.
В пресс-службе пояснили, что ранее национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Москвы и облигаций города на уровне ААА(RU), прогноз "Стабильный".