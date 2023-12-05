Moody's понизило прогноз по кредитным рейтингам Китая до негативного

"Агентство Moody's сегодня изменило прогноз по кредитным рейтингам правительства Китая со стабильного на негативный, подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента Китая в национальной и иностранной валюте, а также приоритетные необеспеченные рейтинги на уровне "A1", - говорится в сообщении.