Moody's понизило прогноз по кредитным рейтингам Китая до негативного

Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинг Китая на уровне "A1" и изменило прогноз по кредитным рейтингам со стабильного на негативный. Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

Moody's понизило прогноз по кредитным рейтингам Китая до негативного
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"Агентство Moody's сегодня изменило прогноз по кредитным рейтингам правительства Китая со стабильного на негативный, подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента Китая в национальной и иностранной валюте, а также приоритетные необеспеченные рейтинги на уровне "A1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о понижении прогноза связано с более слабыми среднесрочными темпами экономического роста и продолжающимся сокращением сектора недвижимости в стране.