Росптицесоюз рассказал о мерах сдерживания роста цен на яйца
Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева рассказала о мерах, которые принимают производители куриных яиц для сдерживания роста цен. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Бобылёвой, производители куриных яиц принимают все меры по сдерживанию цен. Кроме того, она положительно оценила поручение вице-премьера России Виктории Абрамченко проанализировать мощности производства куриных яиц.
«Предложение Абрамченко, конечно же, совершенно правильное. Птицеводы в принципе озабочены небольшим дисбалансом на рынке продукции птицеводства и ростом цен, и со стороны птицеводов принимаются все меры по выполнению этих поручений правительства. Мы понимаем озабоченность правительства и принимаем все возможные меры», — рассказала она.
Ранее Абамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу до 19 декабря проанализировать динамику потребления курицы и куриных яиц за последние три года, после чего подготовить актуальные данные о производстве.