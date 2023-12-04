Росптицесоюз рассказал о мерах сдерживания роста цен на яйца

«Предложение Абрамченко, конечно же, совершенно правильное. Птицеводы в принципе озабочены небольшим дисбалансом на рынке продукции птицеводства и ростом цен, и со стороны птицеводов принимаются все меры по выполнению этих поручений правительства. Мы понимаем озабоченность правительства и принимаем все возможные меры», — рассказала она.