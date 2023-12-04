Росптицесоюз рассказал о мерах сдерживания роста цен на яйца

Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева рассказала о мерах, которые принимают производители куриных яиц для сдерживания роста цен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Росптицесоюз рассказал о мерах сдерживания роста цен на яйца
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По словам Бобылёвой, производители куриных яиц принимают все меры по сдерживанию цен. Кроме того, она положительно оценила поручение вице-премьера России Виктории Абрамченко проанализировать мощности производства куриных яиц.

«Предложение Абрамченко, конечно же, совершенно правильное. Птицеводы в принципе озабочены небольшим дисбалансом на рынке продукции птицеводства и ростом цен, и со стороны птицеводов принимаются все меры по выполнению этих поручений правительства. Мы понимаем озабоченность правительства и принимаем все возможные меры», — рассказала она.

Ранее Абамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу до 19 декабря проанализировать динамику потребления курицы и куриных яиц за последние три года, после чего подготовить актуальные данные о производстве.

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