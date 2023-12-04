Перечень трудноизвлекаемых запасов нефти расширили
Правительство РФ приняло решение включить в перечень трудноизвлекаемых запасов залежи нефти кумско-керестинской свиты на Северном Кавказе и отложений палеозоя Западной Сибири. Соответствующий документ опубликован 4 декабря на портале правовой информации.
В связи со включением указанных залежей в перечень недропользователи получили возможность брать участки этих недр для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи.
Трудноизвлекаемой нефтью считается нефть из залежей углеводородного сырья из баженовских, абалакских, хадумских и доманиковых продуктивных отложений, сверхвязкая нефть, а также низкопроницаемые ачимовские залежи нефти.
Как писала «Парламентская газета», ранее Президент России Владимир Путин заявил, что альтернатива нефти и газу в обозримом будущем не просматривается. По мнению экспертов, к 2050 году население Земли вырастет на 1,7 млрд человек, а мировой спрос на энергию — на 22%. Этот спрос прежде всего будет расти за счет развивающихся стран, подчеркнул глава государства.