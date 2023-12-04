Путин рассказал об экспорте зерна в шесть стран Африки
Россия направила зерно в шесть африканских стран, которые нуждаются в продовольствии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что российские суда с зерном направляются в шесть стран Африки «в качестве помощи».
«Некоторые из них уже разгружаются, некоторые находятся сейчас в море, некоторые грузятся в российских портах», — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Ранее президент России заявил, что Москва проводит независимую политику и «не приемлет блоковый статус».
Рамблер: главные новости