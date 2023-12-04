Аналитик объяснил рост стоимости золота

ФРС в июле подняла ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5 процента — максимума с 2001 года. С тех пор показатель находится на тех же позициях. В связи с данными об инфляции, составившей в октябре в США 3,2 процента в годовом измерении, трейдеры видят значительную вероятность того, что ставка уменьшится на один процентный пункт к концу 2024 года, причем первое снижение произойдет уже в мае.