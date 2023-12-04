Из-за шторма на Черном море Россия в ноябре сократила экспорт зерна

В ноябре Россия поставила на мировой рынок 3,9 млн тонн зерна, из них 2,9 млн тонн - пшеницы, рассказал "РГ" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Это на 32% меньше в сравнении с октябрем 2023 года и на 21% меньше в сравнении с ноябрем 2022 года.

В ноябре Черное море "простаивало" 12 дней вместо среднестатистических восьми - мощный шторм не дал грузить зерно, и до сих пор темпы экспорта до конца не восстановились, оценивает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Также снизились темпы отгрузок зерна и с Азовского моря. Впрочем, проседание одного месяца не дает оснований говорить про снижение экспорта зерна по итогам всего агросезона. ИКАР сохраняет свою оценку в 65 млн тонн, говорит Рылько.

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На этом фоне эксперты отмечают небольшой (в пределах 1-2 долл. за тонну) рост цен на российское зерно.

"Жесткое начало зимнего сезона с беспрецедентного шторма напомнило нашим потребителям о зависимости от вполне земных факторов, к которым биржевые спекуляции имеют слабое отношение. Цена спроса на FOB пошла вверх, за ней ситуацию отыгрывает и биржа", - говорит Зернин.

По его оценке, в зимний сезон цена спроса будет зависеть от расторопности крупных закупщиков. Те из них, кто не успел создать достаточные резервы осенью, будут вынуждены платить премию за поставки в зимнее время.