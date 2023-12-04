Из-за шторма на Черном море Россия в ноябре сократила экспорт зерна
В ноябре Россия поставила на мировой рынок 3,9 млн тонн зерна, из них 2,9 млн тонн - пшеницы, рассказал "РГ" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Это на 32% меньше в сравнении с октябрем 2023 года и на 21% меньше в сравнении с ноябрем 2022 года.
В ноябре Черное море "простаивало" 12 дней вместо среднестатистических восьми - мощный шторм не дал грузить зерно, и до сих пор темпы экспорта до конца не восстановились, оценивает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Также снизились темпы отгрузок зерна и с Азовского моря. Впрочем, проседание одного месяца не дает оснований говорить про снижение экспорта зерна по итогам всего агросезона. ИКАР сохраняет свою оценку в 65 млн тонн, говорит Рылько.
На этом фоне эксперты отмечают небольшой (в пределах 1-2 долл. за тонну) рост цен на российское зерно.
"Жесткое начало зимнего сезона с беспрецедентного шторма напомнило нашим потребителям о зависимости от вполне земных факторов, к которым биржевые спекуляции имеют слабое отношение. Цена спроса на FOB пошла вверх, за ней ситуацию отыгрывает и биржа", - говорит Зернин.
По его оценке, в зимний сезон цена спроса будет зависеть от расторопности крупных закупщиков. Те из них, кто не успел создать достаточные резервы осенью, будут вынуждены платить премию за поставки в зимнее время.
В лидерах закупок российского зерна в ноябре - те же Турция (3,6 млн тонн), Иран (3,5 млн тонн) и Египет (2,8 млн тонн). Больше всего российской пшеницы приобрели Турция (3,2 млн тонн), Египет (2,7 млн тонн) и Бангладеш (1,7 млн тонн). Турция и Египет немного сбавили темп закупок зерна на фоне роста спроса других стран. Хотя их объемы импорта российского зерна остаются большими, складывается ощущение, что они оказались не готовы к конкуренции с другими странами-импортерами, активно наращивающими закупки, говорит Зернин. По его словам, среди них явно выделяется Индонезия, которая вернулась к импорту российского зерна (733 тыс. тонн) и вполне может удвоить объем до конца сезона. Кроме того, закупки активно наращивают Кения (790 тыс. тонн), Китай (600 тыс. тонн) и Тунис (580 тыс. тонн).