Финансовый аналитик объяснил рост стоимости биткоина
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с Рамблером объяснил рост стоимости биткоина, а также высказался о целесообразности инвестирования в этот инструмент в настоящее время.
Стоимость биткоина во время торговой сессии в понедельник, 4 декабря, превысила 40 тысяч долларов впервые с 25 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk. Согласно данным на 03:15 по московскому времени, биткоин вырос в цене до уровня в 40,126 тысячи долларов.
По словам специалиста, это укрепление криптовалюты было ожидаемо, а одним из его главных факторов стал халвинг - плановое сокращение объема вновь выпускаемых биткоинов.
Биткоин - это цифровая валюта, которая как бы сама себя регулирует. Он имеет алгоритм создания, согласно которому какое-то количество биткоинов производится за единицу времени - в соответствии с тем, какие вычислительные мощности были задействованы для работы сети. И в эти алгоритмы уже заложено снижение темпов производства биткоинов - чем дальше, тем меньше их появляется за единицу времени. При этом происходит это скачкообразно. Когда какое-то количество биткоинов уже циркулирует, производится майнинг - вычисления, необходимые для функционирования сети цифровой валюты. Собственно, биткоины появляются как награда за эти вычисления. И эта награда со временем снижается. Чем больше биткоинов выпущено, тем ниже темп выпуска в будущем. Всего может быть выпущен только 21 млн биткоинов - так запрограммировано. И вот это событие, когда темпы эмиссии снова упадут вдвое, прогнозируется на весну следующего года. Обычно перед этим событием цена биткоина растет, поскольку снижаются темпы денежного предложения. Тут можно привести такую аналогию, как поднятие ставки Центральным банком.Дмитрий ГолубовскийАналитик компании «Золотой монетный дом», финансист
Эксперт предположил, что нынешний рост стоимости биткоина продолжится в ближайшие месяцы.
"После очередного такого халвинга цена имеет тенденцию устанавливать новый исторический максимум. Никто не гарантирует, что так произойдет и в этот раз, но так обычно бывает", — сказал специалист.
Росту стоимости криптовалюты также поспособствовали ожидания от запуска спотового биржевого фонда биткоина (ETF), добавил эксперт.
"Такие фонды позволят инвесторам классической финансовой системы вкладывать деньги в биткоин. Эта система все еще набирает популярность у банков и инвестиционных компаний. Многие хотели бы предоставить своим клиентам в качестве услуги возможность покупки биткоина.<...> Это говорит о том, что интерес к биткоину будет продолжать расти, соответственно, будет расти и его цена", — отметил Голубовский, подчеркнув, что недавние скандалы с криптобиржами FTX и Binance говорят об очищении индустрии.
Третий фактор роста биткоина - чисто конъюнктурный, добавил Голубовский.
"Обратите внимание, сейчас растут практически все рынки. Растет золото, цена которого буквально сегодня обновила исторический максимум, растет Dow Jones и так далее", — сказал собеседник.
Биткоин - это то, что "хорошо падает и хорошо растет", чем могут воспользоваться инвесторы, считает специалист.
"Там большая амплитуда, поэтому, наверное, в этом трейде можно участвовать и попытаться "прихватить" в долгосрочной перспективе процентов двадцать, может быть, и больше. В золоте вы столько не заработаете - это более консервативный инструмент, как и фондовый рынок. При этом нужно учитывать, что все эти высокодоходные инструменты, такие как биткоин, несут в себе высокие риски. Это обычная логика рынка. То есть биткоин может показывать сильное движение, но оно может происходить в обе стороны - как вверх, так и вниз. Сейчас наблюдается тенденция к росту, так что до весны на нем можно заработать достаточно хорошие деньги", — заключил аналитик.
Ранее сообщалось, что цена золота достигла рекордных значений в истории.