Вице-премьер Абрамченко поручила увеличить производство курицы и яиц
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу страны принять меры для увеличения внутреннего производства мяса кур и яиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поручение зампреда правительства.
Согласно документу, ведомства должны до 19 декабря проанализировать изменение потребления курицы и яиц за последние три года, подготовить данные о текущем производстве и минимальных необходимых для удовлетворения внутреннего спроса объемах. Министерствам следует представить соответствующий отчет кабмину.
Аппарат Абрамченко подтвердил факт поручения, не уточнив деталей. Минсельхоз заявил о поступлении документа от вице-премьера в ведомство. В министерстве напомнили о расширении с 1 декабря целевых льготных инвесткредитов на производство бройлеров. Кроме того, на поддержку для наращивания мощностей могут рассчитывать производители инкубационного яйца.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ретейлерам временно ограничить наценку на куриные яйца в продаже на уровне не более 5%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».