Продажи российской фанеры в мире обвалились

По итогам 2023 года продажи российской фанеры за рубежом упадут на 25-30 процентов, а в сравнении с 2021 годом речь идет о двукратном падении. Об этом со ссылкой на оценку аналитиков пишут «Ведомости».

Консультант компании WhatWood Игорь Новоселов и директор практики ЛПК Strategy Partners Валентин Гаврилов полагают, что в общей сложности на экспорт будет отправлено 1,5 миллиона кубометров фанеры. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), два года назад поставки составляли 3,04 миллиона тонн, но в 2022 году цифры обрушились.

Главной причиной такой динамики стала потеря ключевых рынков российской фанеры, в первую очередь Евросоюза. До начала боевых действий на Украине на него приходилось 55 процентов поставок, а еще 13-15 процентов занимали США. Экспорт в Соединенные Штаты продолжается и сейчас, но из-за введенной 50-процентной пошлины его объем радикально сократился.

В настоящее время продукцию удалось частично перенаправить в Египет (20 процентов), Китай (15 процентов) и Турцию (14 процентов). Тем не менее, по словам Гаврилова, ожидать выхода поставок на уровень 2021 года не приходится. В других регионах мира не столь востребована российская фанера, там обходятся дешевой продукцией из других пород.

По мнению экспертов, без снятия европейских санкций восстановить отрасль вряд ли удастся. Хотя, добавил он, определенная емкость на внутреннем рынке еще есть.