В Кремле сравнили помощь ЕС Украине со сжиганием денег в бездонной бочке

Дальнейшая финансовая поддержка Украины — это вопрос самих европейцев, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя перспективы поддержки Киева западными странами. По его словам, которые приводит РИА Новости, членам ЕС становится все сложнее «палить деньги в бездонной украинской бочке».

«Наверное, это скорее вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что из-за бюджетного кризиса в Германии Украина рискует не получить обещанную ей ЕС помощь в размере €50 млрд. По данным западных СМИ, Киев может оказаться без поддержки еще и по причине усиления ультраправых партий в Европе, в частности победы правой партии на выборах в Нидерландах.