Избыток предложения обрушил мировые цены на литий

За последние 12 месяцев мировые цены на литий резко снизились после многократного роста в предыдущие годы. Как пишет газета «Известия», если с конца 2020 года по ноябрь 2022 года стоимость лития выросла в 15 раз на фоне роста спроса со стороны автопроизводителей, то к ноябрю 2023 года она опустилась до $18 тыс. за тонну.

По словам аналитика ФГ «Финам» Алексея Калачева, причиной обвала цен стало опережающее наращивание добычи лития в мире по сравнению с фактическим спросом на этот металл, в том числе на фоне замедления рынка электромобилей в условиях дорогих кредитов.