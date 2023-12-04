Экспортерам дали инструкции по продаже валютной выручки

Властям РФ удалось определиться с механизмом контроля за продажей валютной выручки. Росфинмониторинг и Банк России направили экспортерам инструкции об исполнении требований указа президента к возврату доходов, передают «Ведомости».

Подчеркивается, что продажу выручки планируют контролировать по пяти направлениям.

В материале говорится, что от экспортеров требуют составить и утвердить с властями график продаж валюты (обновлять расписание нужно еженедельно), раскрывать план управления активами и пассивами (ежемесячно), сообщать о не исполненных покупателями обязательствах по действующим контрактам.

Кроме того, им нужно определиться с тем, какие именно участники группы компаний будут продавать валюту, отчитываться об исполнении плана, фактически об объемах продажи валюты.

Каждое из направлений представляет собой отдельную форму отчетности, указывают собеседники издания. Каждая из них предполагает отчетность по группе компаний в целом, включая дочерние общества. При этом, как отмечается, это достаточно проблематично.