Европе предрекли дефицит сои

Страны Европы могут столкнуться с дефицитом сои из-за принятого закона о защите лесов. Такие последствия для региона предрекли аналитики РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы и Всемирного банка.

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В результате действия закона о борьбе с обезлесением в регион запрещен импорт продуктов, выращенных на месте вырубок: говядины, пальмового масла, какао, сои и производных изделий. Под ограничения попадают все товары, несертифицированные как происходящие из экологично управляемых земель.

С начала 2023 года Евросоюз импортировал из стран, где сокращается площадь лесов, соевых бобов, муки, масла и жмыха на 7,91 миллиарда евро. Главными поставщиками стали Бразилия (78 процентов поставок), Аргентина (19 процентов), а также Парагвай (1,7 процента). Таким образом, месячный объем импорта популярного продукта, которого лишится регион, составит 878,8 миллиона, а годовой — 10,55 миллиарда евро. Запрет затронет 66 процентов импорта, отмечают эксперты.

По словам директора Института торговой политики НИУ ВШЭ Александра Данильцева, рынок соевых бобов и продуктов их переработки — один из важнейших и самых крупных в мире. За последние 20 лет он вырос почти в 4,6 раза, в 2020-2022 годах объемы торговли соей по всему миру доходили до 87 миллиардов долларов. На Евросоюз приходится около десяти процентов мирового импорта этого продукта, и быстро заместить поставщиков, попавших под ограничения, будет невозможно — это потребует времени и усилий, добавил Данильцев.